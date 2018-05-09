Con 4 giornate d'anticipo il campionato Csi Free di basket ha il primo verdetto: i risultati della 14ª giornata e le squadre protagoniste

di Giuseppe Lo Presti – Va in archivio anche la 14° giornata del campionato Free e con ben 4 giornate d’anticipo abbiamo il primo verdetto: La Just Do It conquista matematicamente la prima posizione in classifica in virtù dei 9 punti di vantaggio sulla Mediterranea ed, in caso di arrivo a pari punti, sarà comunque il team nero-arancio a spuntarla grazie alle vittorie nei due match disputati contro il team di coach Marsala.

L’anticipo tra Real Geco e Don Bosco

Sabato si è giocato l’anticipo di giornata tra Real Geco e Don Bosco, match giocato punto a punto per 3 quarti di gara con i padroni di casa trascinati dai canestri di Malavenda (17) e Mafrici (17). I 14 punti di scarto subiti dai nero-verdi durante l’ultimo quarto pongono fine alle speranze di Perna (20) e compagni. 73-54 il punteggio al termine dell’incontro.

Sfida in famiglia tra le squadre dell’associazione Si Può Fare, il team di Giovanni Simone sfida la capolista Just Do It. I nero-arancio di coach Labate allungano nel punteggio nei primi tre quarti per poi subire una piccola reazione d’orgoglio del team campione in carica. Ottime le prestazioni del solito Santucci (23) e Sorace (15). Vince la Just Do It 51-64.

Mediterranea contro Stingers al Palacolor

Ore 16:00, Palacolor di Pellaro, sfida che può valere una stagione, Mediterranea contro Stingers, 3 punti per aggrapparsi al secondo posto nella regular season. Il team universitario ottiene una vittoria schiacciante contro i pungiglioni di Coach Casile e di fatto consegna il primo piazzamento ai nero-arancio della Just Do It. Match mai stato in discussione in cui l’ex Zema (25) ne fa da padrone a suon di triple. 31 punti di scarto al termine della sfida per un risultato complessivo di 67-36 dettano il primo verdetto di questo campionato.

L’unico match disputatosi al PalaCSI è quello tra Ludos e Basket Pellaro, i nero-arancio di capitan Saraceno riconquistano il terzo posto in classifica* disputando un’importante prova collettiva, ben 4 i giocatori con più di 10 punti a referto. Il match si conclude 59-50, risultato mai messo in discussione dopo il decisivo allungo di Pirrotta (17) e compagni nel terzo quarto.

*Ludos ha disputato una partita in più rispetto a Stingers.