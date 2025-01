Basket: trasferta complicata per la Dierre a Torrenova

Giro di boa in atto in Serie C Unica Calabria e Sicilia

L’appuntamento è al sabato al Palaluxor Building di Torrenova in provincia di Messina.

Giro di boa in atto in Serie C Unica Calabria e Sicilia.

La Dierre, dopo aver accumulato segnali e riscontri dall’ultima uscita alla Palestra Leonardo Da Vinci di Catania, in casa dell’Alfa, cerca la vittoria.

Coach Cotroneo ha lavorato tanto in settimana e vuole fortemente il riscatto, dopo aver ceduto il passo alla capolista negli ultimi due minuti di gioco e dopo aver firmato un super parziale in rimonta che trasporta con sé segnali incoraggianti.

Prima di ritorno dalle mille insidie contro un team, la Nova, che giocò la prima di campionato al PalaCalafiore perdendo la gara 86 a 72.

L’avversario sta giocando un campionato di tutto rispetto: sesto posto in classifica e roster, rafforzato rispetto alla sfida di andata grazie a Bazir Samardziz. Sidoti e Vujic rappresentano gli atleti più rappresentativi accanto a Panashè Charumbra.

Capitan Laganà e compagni hanno perso solamente tre volte sul campo in stagione, sono ad un batter d’occhio dalla vetta e vogliono ripartire con il giusto slancio.

Diretta sulla pagina social (Facebook della Nova Basket).

Arbitrano i signori Gaspare Barbera di Trapani e Nicolò Campanella di Monreale(Pa).