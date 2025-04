Manutenzione stradale a Reggio, Cardia: ‘A Catona e San Giorgio Extra l’asfalto non esiste’

La denuncia del consigliere comunale: "Disagi enormi per i nostri concittadini e rischi per la loro incolumità"

Su segnalazione dei cittadini a Catona e a San Giorgio Extra sopralluogo del Consigliere Mario Cardia: L’asfalto non esiste.

Altro che “strada facendo”, nessuna traccia del piano di rifacimento promesso lo scorso anno dall’amministrazione. Qui serve un intervento immediato.

Sopralluogo di Mario Cardia tra Catona e San Giorgio Extra

Il Consigliere Comunale Mario Cardia quest’oggi, su segnalazione di molti cittadini, si è recato dapprima a Catona in via Militare traversa e poi nel quartiere di San Giorgio Extra, entrambe aree residenziali ricche di abitazioni, denunciando le gravi condizioni in cui versano queste importanti arterie.