Basket: per la Dierre Reggio Calabria, è derby al cento per cento

Lavoro in allenamento costante, passione ed un gruppo giovane che ha voglia di emergere ed un appuntamento da non perdere contro un’altra candidata per il successo finale, la forte e collaudata Vis Reggio.

La Dierre Basketball Reggio Calabria ritorna in campo per un derby avvincente e tutto da seguire.

Un derby reggino al cento per cento.

I bianco-blu del Presidente Filianoti giocheranno alle ore 18 di domenica 21 novembre al Palalumaka di Reggio Calabria.

L’avversario di turno è la Vis Reggio, compagine reggina forte di un’attività pluridecennale.

Il fuori categoria Svoboda, le ali Latella e Luzza ed il centro Yusuf sono i giocatori più rappresentativi accanto al play reggino Romeo ed ai fedelissimi Lobasso e Warwick.

I bianco-amaranto sono guidati da un Coach che ha già giocato un derby reggino, ai tempi della Nuova Jolly, ovvero Leo Ortenzi da Latina.

In casa Dierre Basketball Reggio Calabria, confermati i dodici atleti visti nell’ultima uscita di Messina: i play Canale,Nardi,Ravì, gli esterni Scialabba,Dmitrovic,Tomic Feric, le ali Crupi e Laganà ed i lunghi Suraci e Ripepi accanto alle new entry rappresentati dal giovane Surfaro e dal centro croato Brzica.

La Dierre Basketball comunica anche che l’accesso al parcheggio interno al Palalumaka sarà consentito solamente alle squadre, agli arbitri e ai mezzi di soccorso pertanto si consiglia di parcheggiare le auto in via Enotria o in via Vico Carrera e raggiungere il Palasport a piedi.

Inoltre, come sancito dalle norme governative, per accedere sarà necessario avere il Green Pass.

La gara verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Giornale del Basket calabrese, Reggioacanestro.it con telecronaca di Giovanni Mafrici e sulla pagina della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Il commento del Presidente Roberto Filianoti:“E’ da tantissimi anni che manca una partita del genere a questi livelli. Giocheremo contro la Vis che è una squadra costruita per far bene con una nuova guida tecnica e tanti atleti validi. Siamo giovani ma proveremo a far bene”.

Il commento del Coach Giovanni Rugolo:”Partita difficile contro una squadra costruita per vincere il campionato. La Vis ha giocatori di categoria superiore e sono ben amalgamati.Latella si sta confermando un ottimo giocatore. Luzza sta diventando sempre di più una garanzia ed Ariel Svoboda non ha bisogno di presentazioni. Tutti sono giocatori temibili e con punti nelle mani, fanno dell’aggressività il loro marchio di fabbrica”.