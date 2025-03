Basket: la Dierra in campo, al PalaCalafiore arriva il Gravina

Sabato alle ore 19 la Dierre non vuole sbagliare. A Reggio Calabria arriva Sport Club Gravina.

Il team etneo è reduce da una bella vittoria in riscossa contro Cus Palermo, medesimo avversario dei reggini.

Importantissime le tre sfide che chiuderanno il girone, un vero e proprio tour decisivo in casa del Cus Catania,del Gela ed in casa contro l’Alfa Catania.

Oggi, però è tempo di affrontare un team, quello Etneo, imprevedibile e pungente:

Nella gara di andata, Laganà e soci si affermarono in trasferta con il risultato di 73 a 84.

Gravina ha estrema voglia di sorprendere e punta forte sull’allievo del Pianeta Viola Alessandro Florio, l’ex Castanea Hofteteris, La Mantia, Andrea Tartaglia, la new entry Fois, Spina e non solo.

La Dierre è consapevole di aver tutte le carte in regola per portare a casa il risultato per poi dirigersi verso il tour, difficilissimo di fine girone, decisivo per il piazzamento finale.

Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Arbitrano i signori Lorenzo Smirne di Lamezia Terme e Andrea Staropoli di Sellia Marina.