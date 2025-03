Basket: Dierre, obiettivo raggiunto. Consolidato il terzo posto

I bianco-blu si impongono con un netto 72-66 in una partita caratterizzata da allunghi in doppia cifra, i reggini hanno resistito alla rimonta finale etnea arrivata fino al meno quattro.

Due punti basilari per consolidare la terza piazza e prepararsi al tris di sfide durissime, la doppia trasferta in casa di Cus Catania e Gela e la sfida interna contro la capolista Alfa Catania.

La Dierre continua a dimostrare di essere una delle squadre più competitive del campionato, consolidando il terzo posto in classifica grazie alla vittoria contro lo Sport Club Gravina con il punteggio di 72-66.

Una partita vibrante e veloce, giocata con intensità e determinazione, che ha visto i bianco-blu alternare momenti di dominio a piccole rimonte degli ospiti, ma sempre con la capacità di reagire e chiudere in vantaggio.

Determinante l’approccio al rimbalzo e le rotazioni più lunghe(dieci uomini in campo) rispetto agli avversari.

La partita è iniziata in equilibrio, con il primo quarto che si è chiuso sul 19-19.

Inizio spumeggiante per Gravina con Fois in evidenza(bello il derby contro il conterraneo Angius).

Dierre rimonta con un bel gioco di squadra e qualche tripla chirurgica.

Nel secondo quarto, la Dierre ha alzato il ritmo, imponendosi con un parziale di 19-7 che ha portato il punteggio sul 38-26 alla pausa lunga.

Railans è importantissimo sotto canestro e viene ben servito dai compagni con il punteggio che raggiungerà anche i 14 punti di vantaggio per i locali.

Il terzo quarto ha visto una reazione del Gravina, che ha ridotto il distacco grazie a una serie di azioni ben costruite, chiudendo il parziale sul 18-24 e riportandosi a -4 , chiudendo sotto di sei il periodo(56-50). I canestri di Hofteteris e di uno scatenato Tartaglia serviranno tanto agli etnei per rimanere a galla. Determinanti i canestri di Vanni La Mastra, giovane play dei reggini per tenere a distanza l’avversario.

Nell’ultimo quarto, la Dierre ha saputo gestire il vantaggio, volando ancora una volta in doppia grazie alle giocate di Barrile e Fazzari.

Nonostante la grande rimonta degli avversari, che sono arrivati fino a -4 grazie alle triple di Andrea Tartaglia, Fois e al dinamismo di Spina, la Dierre prevale con tantissimi rimbalzi offensivi, un ottimo Luca Laganà ed una gestione concreta del pallone.

Dierre-Sport Club Gravina 72-66

(19-19,19-7,18-24,16-16)

Dierre:Railans 16,Trinca,Vukosavljievic,La Mastra 7,Cernic 8,Alescio,Fazzari 10,Angius 8,Laganà 7,Ripepi 6,Barrile 10. All Cotroneo Ass Marcianò

Gravina:Hofteteris 17,Lapi,La Mantia,Tartaglia 16,Barbera 6,Spina 11,Fois 14,Sgura 2,Privitera,Renna,Bonfatto.All Minnella

Arbitri Smirne e Staropoli