Basket: la Dierre non si vuole fermare più. Si punta alla cinquina

Voglia di vincere ancora e dare continuità.

Quattro vittorie su quattro partite. Un disguido burocratico sul sistema Fip-on-line è sotto la lente d’ingrandimento degli organi preposti dopo il nostro ricorso. Al momento, non siamo più in vetta, ma solo per ragioni normative con la speranza di poterci tornare presto. Sul campo, abbiamo vinto quattro vittorie su quattro partite e vogliamo continuare a farlo.

Dunque, dopo aver battuto Nova, Giarre, Siracusa e Invicta, i colori biancoblu riabbracciano il Palacalafiore e puntano alla “cinquina”.

Sfida con Milazzo: Attenzione alle insidie

Coach Cotroneo torna in campo per i biancoblu.

torna in campo per i biancoblu. La Dierre sfida la rivelazione del torneo, una compagine giovane con tanta voglia di crescere, che sta brillando sia nei campionati giovanili d’Eccellenza che in Serie C.

I giocatori da tenere d’occhio

Attenzione a:

Maiorana – bomber del club

– bomber del club Marko Oceans, ben supportato da Lado, Clement, Jasarevic e i confermati La Bua e Spada.

L’allenatore è Stefano Marisi, una vecchia conoscenza del basket calabrese.