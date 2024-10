Basket femminile – le 17 convocate per il raduno di Lamezia

In preparazione al Torneo delle Regioni Femminile, in programma in Lombardia durante il periodo pasquale, il Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, ha programmato un raduno di allenamento per atlete nate negli anni 2003 e 2004 che si svolgerà domenica 18 febbraio 2018 presso la Palestra Savutano di Lamezia Terme.

Il raduno sarà coordinato dalla Dirigente del Comitato Regionale Fip Lucia Rossi.

Sei gli allenatori in campo: Massimo De Summa, Barbara Gemelli, Gennaro Mandoliti, Massimiliano Modaffari, Antonella Palumbo, Emiliano Scarcello e Francesco Scarlato.

Ecco la lista delle diciassette atlete in arrivo da tutta la regione che sono state selezionate in base al criterio dell’”autoconvocazione”.

ATLETE PARTECIPANTI

ALFANO VALERIA 2004 US CZ CENTRO BASKET CAPOGRECO MARIA RITA 2004 EUTIMO LOCRI CAVO CLARA 2003 EUTIMO LOCRI CENTOFANTI SARA 2004 NUOVA JOLLY RC CONCOLINO CATERINA 2004 SMAF CATANZARO DEL VECCHIO GIULIA 2003 EUTIMO LOCRI IELATA MARISOL 2004 BASKET VILLA S.GIOVANNI LAMANNA ROSARIA 2004 SMAF CATANZARO MONTEBELLO MARTA 2004 US CZ CENTRO BASKET NORDO DANILA 2004 AQUILONE RC ONUGHA DEBORAH 2004 NUOVA JOLLY RC PELLICANO’ GIORGIA 2004 SCHOOL PANTERA RC PELLICANO’ FRANCESCA 2003 BASKET VILLA S.GIOVANNI PREVITERA BENEDETTA 2003 GIO&GIO PALMI SCOCCHIERI LILIANA 2004 EUTIMO LOCRI SERAFINO SILVIA 2003 BASKET VILLA S.GIOVANNI TRIOLO SILVIA 2004 NUOVA JOLLY RC

STAFF TECNICO

Lucia ROSSI Dirigente Comitato

Maurizio ARCUDI RTT Calabria

Massimo DESUMMA Allenatore

Barbara GEMELLI Allenatore

Gennaro MANDOLITI Allenatore

Massimiliano MODAFFARI Allenatore

Antonina PALUMBO Allenatore

Emiliano SCARCELLO Allenatore

Francesco SCARLATO Allenatore