Basket: eletto il nuovo direttivo Fip Calabria

Presidente confermato Paolo Surace con i nuovi consiglieri Alfonso Bianchi, Francis Cirianni, Francesco Conforti ed Enzo Porchi. Commenta il Presidente Surace: “Il grande consenso ricevuto ci emoziona e inorgoglisce. Siamo pronti ed entusiasti, per continuare a lavorare in sintonia con le società e con tutte le componenti della nostra regione, nell’interesse e per la continua crescita della pallacanestro in Calabria. Sono onorato di condividere questo percorso con una squadra di grande spessore umano, culturale e sportivo. Un ringraziamento al consiglio uscente che ha svolto un ottimo lavoro. Claudia Soppelsa, Franco Basile Rognetta, Valerio Chine’ e Massimiliano Serrao sono stati dei compagni di viaggio competenti ed attenti ed oggi continuano ad essere dei cari ed affettuosi amici“.