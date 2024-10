Basket – La FIP scende in campo con tre incontri formativi

Il Comitato Regionale Calabria Fip Calabra non si ferma e comunica un ricco palinsesto che andrà ad impreziosire un circuito di incontri formativi sempre più ampio.

La piattaforma Zoom sarà “Free Access”. Il Comitato Regionale comunicherà sulla propria pagina Facebook le credenziali per partecipare ed intervenire ai tre incontri multimediali.

Si inizierà venerdì 22 maggio 2020 alle ore 19 con l’incontro con Giovanni Lucchesi, Responsabile del Settore Squadre Nazionali Giovanili Femminili dal titolo “Idee e Progettualità per la pallacanestro Femminile. Nessuno ha vinto più di lui in Italia a livello giovanile. Lucchesi è, da sempre garanzia di professionalità e grande voglia di pallacanestro.

Si continuerà, invece, sabato 23 maggio alle ore 16 con l’incontro dedicato al Minibasket.

Il relatore sarà Tonino De Giorgio, componente Staff Nazionale Minibasket Scuola e Ctr per la regione Calabria.

L’argomento è “Il Minibasket del dopo Covid 19”.

I lavori,si concluderanno domenica 24 maggio alle ore 16 con il Coach della Derthona Basket, Marco Ramondino.

L’incontro avrà ad oggetto “Strategie ed Adeguamenti nella difesa sul Pick and Roll”.

Nell’ottica di continuare a lavorare per la crescita della pallacanestro in Calabria e non solo, il motore organizzativo federale ha previsto, tramite la piattaforma video (con ZOOM, trasmesso in diretta Facebook sul giornale online Reggioacanestro.it e sulla pagina istituzionale Fip Calabria) la diretta del triplo evento.