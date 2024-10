Basket – Il presidente Surace tra l’Italia, la rinascita della Viola ed i progetti federali

“Una grandissima emozione essere presente ad una partita così importante”.

La nazionale italiana di Basket di Coach Meo Sacchetti si è qualificata per il Mondiale di Tokyo 2020 battendo in scioltezza l’Ungheria con un perentorio 75 a 41.

Alla partita di Varese era presente il Presidente del Comitato Regionale della Fip Calabria Paolo Surace che fa il punto sulle novità in arrivo dal basket regionale, dalla Viola all’attività federale.

“Sarà un periodo più che ricco d’impegni.

L’Italia vincente di Meo Sacchetti che ho avuto il piacere di seguire nella gara contro l’Ungheria volerà a Tokyo così come gli atleti della nuova disciplina olimpica del tre contro tre.

Nella nostra regione si sta lavorando con impegno sul 3×3 ed al riguardo è doveroso sottolineare l’attenzione del Delegato Fabio Lorenzi che ringrazio per il contributo e la disponibilità.

La corsa calabrese verso Tokyo partirà dal primo concentramento riservato agli Under 16 in programma al PalaCus di Cosenza nella giornata del 23 febbraio 2018”.

“Le nostre manifestazioni giovanili non si fermano, anzi sono appena iniziate integrando varietà di situazioni ai Centri Tecnici Federali, alle rappresentative che parteciperanno al Trofeo delle Regioni ed alla novità dei progetti in rosa.

Stiamo strutturando una nuova modalità del Trofeo Scoiattoli – Libellule.

Si seguirà la modalità dei Concentramenti con tanti ed appassionanti minigironi.

Domenica 3 marzo 2019,invece, festeggeremo in compagnia dei mini-atleti il Carnevale presso la Palestra reggina del Boccioni con minipartite di 2vs2, maschere e ricche merende per tutti.

Con la Fip nazionale stiamo attuando una serie di progetti sul nostro territorio. Il progetto Fiba con i centri di minibasket per bambine che sono partiti in Calabria, il progetto giovanile femminile approvato in consiglio federale che sta coinvolgendo decine di ragazze in un campionato anche questo tutto in rosa e per il quale proprio ieri ho incontrato il coach della nazionale Marco Crespi per organizzare un suo intervento all’interno dello stesso progetto con “Ragazze in tiro”. Insieme a Coni e Fip il progetto “Scuole Aperte” che attueremo a Crotone e Vibo nelle scuole aderenti all’iniziativa.