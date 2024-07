Basket: nuovo ingaggio per la Myenergy Reggio Calabria

Myenergy Reggio Calabria comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta argentino Emanuel Carlos Fernández Pena, che si lega alla Viola con un contratto di durata biennale.

Manu Fernandez, nato a Bahia Blanca, play di 185 cm, classe 2002, regista dal talento cristallino con punti nelle mani, è il leader assoluto delle statistiche della scorsa stagione nella valutazione.

Il cestista argentino reduce dalle due esperienze stagionali a Barcellona: con l’Orsa basket Barcellona in serie C nella stagione 22/23 contribuendo in maniera determinante alla promozione e con la Next Casa Barcellona in serie B interregionale nella stagione 23/24, mette da oggi il suo talento a disposizione della società del presidente Carmelo Laganà che piazza un colpo a sorpresa sul mercato.

Il General Manager Fortunato Vita ha dichiarato: “L’obiettivo della società è anche per questa stagione quello di costruire una squadra che possa entusiasmare il pubblico del PalaCalafiore ed ovviamente raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il nostro sarà un roster composto da senior e giovani di valore che hanno deciso con entusiasmo di indossare la nostra maglia e giocare in una piazza storica. Siamo felici di avere con noi il talentuoso giocatore argentino, lo abbiamo fortemente voluto e siamo certi che dimostrerá ulteriormente le sue doti divenendo un punto di riferimento per i compagni e un beniamino del nostro eccezionale pubblico”.

Fernandez: “Sono molto felice di essere un giocatore della Viola. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di iniziare la stagione, mi ha colpito il progetto ambizioso che ha la società neroarancio, vorrei già iniziare a lavorare per i nostri obiettivi”.