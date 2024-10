Basket – Jenny Sergi è la nuova istruttrice minibasket della Vis Reggio Calabria

La Vis Reggio Calabria impreziosisce il proprio staff inserendo nel proprio settore minibasket Jenny Sergi che,reduce da una lunga esperienza settennale nella scuola basket Viola, ha scelto con entusiasmo di abbracciare il progetto bianco amaranto.

Competenza,professionalità e grande capacità di relazionarsi con i bambini, queste le doti della nuova istruttrice Vis alla quale verranno affidati i gruppi pulcini e scoiattoli.

Grande soddisfazione nelle parole del Dg Di Bernardo: “Essere riusciti a portare nella nostra società Jenny, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Poter affidare i nostri piccoli ad un’istruttrice così esperta ci rende orgogliosi non solo per le sue doti “tecniche”, sono felicissimo che i nostri piccoli potranno trascorrere tante ore in palestra con una persona dotata di grandi valori umani e relazionali. Do il mio personale benvenuto a Jenny e la ringrazio per aver accettato la nostra proposta, per noi è motivo di orgoglio e grande felicità”.

Lo staff Vis con questo eccellente innesto puo’ considerarsi al completo. Già dai primi giorni di Settembre bambini e bambine potranno provare gratuitamente presso il Palasport Botteghelle questo meraviglioso sport, finalizzato allo sviluppo di una sana attività motoria di base , sportiva e sociale .