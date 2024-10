Basket – La Magic Reggio Calabria vince il campionato di Promozione

Promozione in Serie D e tanti canestri per la Magic Reggio Calabria. La compagine reggina, da tanti anni sulla cresta dell’onda del movimento calabrese ottiene il pass per il campionato di Serie D regionale per la prossima stagione agonistica tra sorrisi e tanta buona pallacanestro

Il sodalizio reggino si è posizionato al primo posto all’interno del campionato di Promozione maschile del girone Sud della regione non perdendo neanche una partita.

Per aspettare il primo passivo, Capitan Lazzara e soci hanno dovuto aspettare la finalissima PlayOff contro Pianopoli abilmente ribaltata nella serata del successo del campionato allo Scatolone.

Il successo si è successivamente consolidato con la vittoria nel PlayOff di girone contro la Fortitudo Pellaro prima del successo finale.

ROSTER MAGIC RC

Cajumi Demo

Massimo Lazzara

Beatino Giuseppe

Pensabene Domenico

Iulianello Giovanni

Marte Danilo

Catalano Annunziato

Genovese giacomo

Antonio Meduri

Benedetto Diego

Maio Giuseppe

Crucitti antonino

Arena Gaetano

Triglia Daniele