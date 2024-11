Basket: La Viola sbarca su Sky Sport.

Dopo la bella vittoria ai danni di Tortona, la Viola si appresta ad esordire su Sky Sport 3 HD. La Federazione Italiana Pallacanestro, infatti, ha concluso un accordo con Sky che prevede per il 2015 tre partite live ogni weekend e, da fine marzo, anche uno spazio giornaliero di circa 3 ore, dal lunedì al giovedì, interamente dedicato al mondo del basket. “La scelta – si legge nel comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro – di puntare sul massimo campionato femminile e sui campionati Gold e Silver è dettata dall’esigenza di riportare alla ribalta televisiva storiche piazze come Napoli, Reggio Calabria, Schio, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Verona e molte altre prestigiose realtà che ogni domenica fanno registrare il tutto esaurito nei palazzetti con numeri da Serie A”. L’ importante match si disputerà alle 20.30 (diretta Tv già alle 20.15 con prepartita) al PalaHiltonPharma di Ferrara sede della Mobyt, prossima avversaria dei reggini. Una diretta di lusso se si pensa che a dividere le due squadre in classifica ci sono solo due punti, la Viola ne ha 24, Ferrara 26. Dirette avversarie, dal cammino simile: 13 vittorie per i ragazzi del Presidente Bulgarelli con 79 di media punti , 78,4 di media e 12 trionfi sono i dati della truppa del Presidente Branca. L’agonismo è servito, le emozioni?… scontate.

Fonte: violareggiocalabria.it