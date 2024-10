Marco Laganà: presente e futuro del campione di basket reggino

A tu per tu con Marco Laganà, un reggino doc con la pallacanestro nel proprio dna. Attualmente impegnato all’interno della struttura del PalaLumaka si è raccontato ai microfoni di CityNow:

Sono tornato in serie C con la Lumaka, poi sono stato richiamato a Capo d’Orlando, dove ho disputato la miglior stagione della mia carriera. Non continuerò lì, è un anno difficile per la società a causa del covid-19. Sono in attesa di una chiamata importante, ho già diverse proposte di alto livello.