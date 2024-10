Basket: Marcus Willian Da Costa è un nuovo atleta della Reggio Calabria Bic

La Reggio Bic ingaggia un ala forte per questo campionato, si tratta di Marcus Willian Da Costa, brasiliano con un punteggio di 4, che farà parte della rosa allenata da Coach Cugliandro.

Da Costa arriva dalla una delle migliori squadre brasiliane, il Kings Maringà con la quale lo scorso anno sono arrivati secondi nella prima divisione.

Da Costa nel suo palmares può vantare una partecipazione con la nazionale Under 23 ai mondiali svoltisi in Thailandia.

Le sue intenzioni sono già chiare e decise:

“Imparare e aiutare il più possibile la squadra a raggiungere l’obiettivo desiderato, far parte di questa famiglia sarà una grande soddisfazione e, sono sicuro, con tanto impegno e aiuto reciproco ce la faremo”.

È stato un sì immediato per lui alla proposta della società reggina, poiché già aveva avuto ottime info.

“Un amico che gioca già per un’altra squadra in Italia me l’ha segnalato, mi è piaciuto molto lo stile di gioco e lo spirito di gruppo, è davvero una famiglia” ha così commentato il suo ingaggio, che fa trasparire quanto Costa è pronto a far bene e dare il suo contributo alla squadra. Il club dà il benvenuto a Marcus.