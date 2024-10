Basket: la Myenergy Viola ha bisogno del suo pubblico per la supersfida al PalaCalafiore

Reggio Calabria è pronta ad aiutare la Myenergy. Sfida tra seconde in classifica, sfida che vale quattro punti. Domenica al PalaCalafiore, i reggini ospitano la forte Virtus Ragusa. La Myenergy è riuscita a vincere anche sul campo del Castanea.

Le dichiarazioni del giovane Cessel

“Quella giocata è stata sicuramente una partita interessante per me. Mi è servita a lavorare tanto per sopperire alle mie carenze e per provare a dare sempre il massimo per la mia squadra. So essere ancora più fisico mettendoci la giusta rabbia agonistica. Mi sono sacrificato sul forte Ferenc era quello il mio compito. Lui aveva un buon corpo, sapeva usarlo e ho potuto mettere in pratica il lavoro che stiamo sviluppando in allenamento. Il momento? La stanchezza si è fatta sentire a causa dei tre impegni in una settimana. Abbiamo commesso qualche errore di troppo ma, l’importante era vincerla. La nostra difesa è la chiave, stiamo migliorando anche in attacco, partita per partita.

Il prossimo impegno? Inutile girarci intorno. Abbiamo bisogno della gente di Reggio, che sia carica e motivata, come noi. Sarà una grande partita”.