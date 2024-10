La Pallacanestro Viola a Catanzaro, pronta la ‘Trust-ferta’ neroarancio

La sesta giornata di ritorno propone Pallacanestro Viola ST contro Catanzaro, trasferta che non sarà totalmente decisiva per le sorti del campionato 2019/2020 di C Silver. Le due compagini durante le varie fasi si incontreranno nuovamente e più volte.

Maurizio Marino, membro del direttivo del Supporters Trust intervistato da CityNow Sport ha spiegato nel dettaglio:

“Noi giochiamo col vantaggio dei 23 punti acquisiti nella vittoria all’andata, è importante per giocare la fase orologio in casa, quindi fondamentale arrivare primi e sarebbe importante dare questo segnale di forza, è stata importante quella in casa quanto quella di domani a Catanzaro. Non sarà assolutamente facile, sono consapevole delle nostre forze, anche sicuro che non sarà una passeggiata, dovremo avere un approccio mentale forte per entrare subito in partita”.