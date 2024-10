Pallacanestro Viola, coach Moretti: “Voglio lasciare il segno durante questa stagione”

Durante la partecipata presentazione tenutasi al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” tra i vari intervenuti, non poteva mancare la voce del coach della Pallacanestro Viola, Paolo Moretti che ha spiegato le proprie intenzioni per il campionato di serie C Silver in corso:

“Da diversi mesi mi trovo a Reggio Calabria con l’incarico di allenatore. Lancio un messaggio ai miei ragazzi: devono seguire attentamente le attività societarie perché rappresentano la Viola, i colori e l’intero popolo neroarancio. Quando sono impegnato fuori dalla città, per motivi personali o lavorativi, tutti mi domandano in che serie si trova al momento, io spiego che è importante il percorso della squadra di pallacanestro che avrà tante soddisfazioni a lungo termine. Sono sicuro che la società possa ritornare, dove tutti si aspettano debba collocarsi. Devo ringraziare l’intero mio staff ed i ragazzi che senza badare ad economie prettamente personali stanno garantendo ottime prestazioni. Con Massimo Bianchi c’è una simbiosi di intenti perché diamo tutto noi stessi durante la settimana, poi sono i giocatori che scendono in campo per il match che dovranno continuare ad offrire il loro migliore apporto. Io sono qui per lasciare un segno, la mia speranza è che un domani si ricordino di noi e di questa particolare Viola Reggio Calabria, la serie C non è sotto i riflettori nazionali, ma i reggini e tutti coloro che la sentono nel cuore devono portarla dentro, come sempre hanno fatto, fino al termine della stagione”.