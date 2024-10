Basket – Pallacanestro Viola e Reghium Esports insieme per crescere e divertire

Per iscriversi alla selezione basta contattare la nuova pagina Facebook PallacanestroViola Esports

Chi, giovane o meno giovane, non ama giocare ai videogiochi con la propria squadra del cuore? Chi non ha mai provato a far vincere un “anello Nba” virtuale alla Viola?

Da , ci proveranno i gamers di Reghium Esports che rappresenteranno ufficialmente la Pallacanestro Viola e i colori neroarancio in tutti i principali tornei nazionali e internazionali del mondo videoludico.

Il team giocherà online, fisicamente ai tornei LAN e soprattutto farà le live su Twich indossando la maglia neroarancio e, sul videogioco NBA2K20, anche i giocatori (virtuali) vestiranno la canotta con i nostri colori. Un ingresso nel futuro per il mondo Viola grazie a un team già esperto come Reghium Esports. Ma attenzione: la squadra non è ancora al completo!

Nei prossimi giorni infatti, si apriranno le selezioni per il team di player che rappresenterà la Viola nei tornei di NBA2K. Per iscriversi alla selezione basta contattare la nostra nuova pagina Facebook PallacanestroViola Esports.

Chissà…il prossimo giocatore della Viola potresti essere proprio tu!