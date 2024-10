Pallacanestro Viola, il capitano Fortunato Barrile: “Siamo un gruppo molto unito, vi aspettiamo al PalaCalafiore”

Le sensazioni di Fortunato Barrile giocatore della Pallacanestro Viola, dopo la presentazione tenutasi al Circolo del tennis prese a caldo da CityNow Sport:

“Sono orgoglioso di appartenere a questa squadra in qualità di capitano. In occasione della presentazione, alla mia destra c’era seduto tutto lo staff, professionale dal glorioso passato, alla mia sinistra presente la squadra, talentuosa ed ambiziosa, infine di fronte avevo il calore dei tifosi con l’esigenza di vedere Reggio Calabria nel basket che conta. C’è bisogno in questa città di esprimersi al massimo livello in tutti i settori e lo sport deve essere il punto di partenza.

Siamo un ottimo gruppo assortito, abbiamo un perfetto feeling, dimostreremo partita dopo partita il nostro valore, vi aspettiamo a braccia aperte al PalaCalafiore, venite numerosi!”