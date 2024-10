Basket – La Pallacanestro Viola si aggiudica l’intensa amichevole contro la Vis

Si è disputata la prima partita stagionale tra la Pallacanestro Viola e la Vis Reggio Calabria. Le due compagini si sono sfidate all’interno del PalaBotteghelle.

I primi tre periodi di gioco hanno visto i neroarancio prevalere sui padroni di casa, nell’ultimo quarto invece, ha avuto la meglio la voglia e probabilmente la maggiore preparazione atletica dei giocatori della Vis.

Ai microfoni di CityNow Sport i due allenatori, dopo il match, hanno spiegato:

Coach Checco D’Arrigo (ASD Vis Reggio Calabria):

Coach Paolo Moretti (Pallacanestro Viola Reggio Calabria):

“Questa è la prima partita della stagione dopo cinque giorni di allenamenti, davvero troppo presto per esprimere gioco viste le ridotte rotazioni, con gli attuali carichi di lavoro, con queste temperature la qualità va a scemare, sono contento comunque per l’atteggiamento, dobbiamo “pulire” il gioco, abbiamo delle tracce in mente, poco per vedere qualcosa di continuo, siamo ancora alla prima pagina, ancora il libro è molto lungo”.