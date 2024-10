Basket – Impegnativo test per la Pallacanestro Viola contro il Catanzaro Basket Planet

I neroarancio attendono che venga diramato il calendario ufficiale che sancirà l'esordio del neonato team reggino nel campionato di C Silver

La Pallacanestro Viola torna in campo per un nuovo test amichevole a meno di 48 ore dall’incontro precedente, questa volta fuori dalle mura amiche al cospetto del Catanzaro Basket Planet, compagine pronta all’imminente debutto nel competitivo campionato di C Gold Campania.

Primi due quarti di gioco caratterizzati da un sostanziale equilibrio. Il team di coach Paolo Moretti con una buona prova corale, ed un’attenta fase difensiva in cui si evidenziano miglioramenti rispetto alle precedenti uscite stagionali, riesce a tenere testa ai più quotati avversari con i seguenti parziali di gioco: 16-21, 15-12.

Nel terzo quarto, invece, viene fuori la migliore condizione atletica del team allenato da coach Umberto Di Martino; Catanzaro allunga e dà lo strappo decisivo alla gara con il parziale di 31-11.

Nel mini-intervallo coach Moretti riesce a caricare i suoi ragazzi che, nell’ultimo quarto di gioco, offrono nuovamente una buona prova collettiva con alte percentuali dalla lunga distanza. La Pallacanestro Viola si aggiudica di misura il quarto parziale con il punteggio di 15-16.

Il risultato aggregato di 77-60 non rende merito al team reggino, che ha sicuramente ben figurato contro una squadra ormai pronta all’esordio nel difficile esordio del campionato di C Gold Campania.

I neroarancio attendono, probabilmente in settimana, che venga diramato il calendario ufficiale che sancirà l’esordio del neonato team reggino nel campionato di C Silver.