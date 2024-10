Basket Promozione: continua la striscia positiva dell’ASD Stingers

Un’ altra grande prestazione per i ragazzi di Coach Romeo che nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione di basket maschile vincono a Bovalino contro la Cono Basket con il punteggio finale di 50 a 64.

I gialloneri pur rimaneggiati nel roster convocato per la gara a causa dei numerosi assenti, hanno giocato una bella partita, scendendo in campo motivatissimi e carichi di energia, galvanizzati anche dalla vitalità del nuovo innesto Altavilla. Il risultato finale ha premiato una Stingers combattiva e mai appagata del risultato che è riuscita a mantenere il ritmo e la concentrazione per tutta la gara.

Da segnalare anche l’ottima prova di Achille Laicona con i suoi 22 punti e 5 bombe dalla lunga distanza e la solita compattezza del beniamino Latella.