Basket: con il raduno, è partita la nuova stagione della Redel

Si è radunata la Redel Reggio Calabria. I neroarancio partono con la voglia di far bene e di trasmettere, sin dai primi passi, lo spirito “identitario” che contraddistingue il sodalizio della società del Presidente Carmelo Laganà.

La Dirigenza della Viola presente al completo e le tre selezioni: la giornata di apertura, infatti, è stata organizzata in due momenti e condivisa con la prima squadra ai nastri di partenza nel campionato di Serie B Interregionale, preceduta dalla selezione giovanile Under 19 Gold e dal gruppo che parteciperà al campionato Under 17 D’Eccellenza.

A ranghi completi i primi saluti reciproci per tutti i nuovi atleti sotto gli occhi attenti del capo allenatore Giulio Cadeo e degli Assistenti Seby D’Agostino e Stefano Scarpa e con lo staff tecnico anche i preparatori atletici Marco e Alessandro Vitale.

Sorrisi, voglia di partire subito con il piede giusto tra presente e storia, nella suggestiva struttura del raduno, la storica palestra cittadina dedicata alla memoria di “Piero Viola”, lo Scatolone.

Una piccola curiosità: nel giorno del ventiseiesimo anniversario del primo allenamento al Pianeta Viola di Manu Ginobili, Manu Fernandez, suo concittadino, indossa i colori neroarancio e accanto a lui: Ivanaj, Bangu, Ani, Donati, Idiaru, Paulinus ed i confermatissimi Cessel e Simonetti.

A partire da oggi gli allenamenti della squadra.