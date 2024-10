Basket – Una reggina ufficiale di campo ai campionati nazionali

Buone notizie per il settore Cia di Calabria. Il mondo arbitrale calabrese presieduto da Giovanni Santucci può sorridere: due ufficiali di campo di Calabria in arrivo da Reggio Calabria e Cosenza sono stati promossi nei campionati nazionali di basket.

Le Udc Liliana Praticò da Reggio Calabria ed Eliana Romeo da Cosenza potranno così aggregarsi alla lunga lista di “magliette blu” che domenicalmente opera sui parquet calabresi e non solo.

Il settore è coordinato dall’Istruttore Regionale Piero Carisì sta raccogliendo ottimi frutti.

La lista degli ufficiali di campo nazionali, dunque, si arricchisce: insieme alle new entry Praticò e Romeo, infatti, risponderanno presenti Maria Pia Meduri, Giusy Romeo, Laura Antonini, Cecilia Pilato da Reggio Calabria, Vincenzo Ferraro e Giuseppe Fortugno di Palmi,Claudia Mandile, Francesca Scerbo e Caterina Tallarico di Catanzaro e Martina Macchione ed Andrea Cardamone di Cosenza.

Una grande soddisfazione che si va a sommare alla convocazione per le finali scudetto in rosa avvenute nelle passata stagione per più di un rappresentante del settore.