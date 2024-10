Basket: la Reggio Calabria BiC si prepara allo storico esordio in serie A

In vista dell’imminente inizio della nuova stagione di serie A FIPIC con esordio assoluto sabato 23 gennaio 2021 al PalaCalafiore in cui la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BiC affronterà la Unipolsai Briantea84 alle ore 19.00, gli atleti di coach Antonio Cugliandro domani riprenderanno regolarmente gli allenamenti aspettando il rientro in campo dei giocatori italiani, tornati nelle loro rispettive abitazioni per le festività natalizie.

La Bic Reggio Calabria prepara l’esordio in serie A

“Non possiamo permetterci superficialità, abbiamo una enorme responsabilità e bisogna rendersene conto”. Dichiara coach Antonio Cugliandro continuando: “Abbiamo deciso di comune accordo con il Club, che tutti gli atleti ritornati a casa per le festività, dovranno effettuare il tampone molecolare per preservare quei ragazzi, soprattutto quelli stranieri, che hanno fatto il sacrificio di rimanere a Reggio Calabria, lontani quindi dalle loro famiglie, per poter permettere alla squadra il regolare inizio del campionato, in totale sicurezza, ed è così che faremo”.

E’ confermato dalla società che gli atleti che faranno ritorno domani a Reggio Calabria saranno Andrea Brandimarte, Alessio Billi ed Andrea La Terra – Cugliandro: “Brandimarte prima di partire verso Reggio Calabria effettuerà il tampone molecolare presso la propria residenza, così da poter cominciare subito gli allenamenti una volta ricevuto l’esito, anche in virtù del fatto che arriverà con la propria autovettura, mentre Billi e La Terra effettueranno il tampone qui in città e non potranno avere contatti col resto del gruppo fino a quando non avremo il risultato dei tamponi”.

Una scelta razionale e giusta quella di Reggio Calabria che vuole partecipare con tutte le sue forze al primo storico Campionato di serie A FIPIC per una società calabrese. Inizia quindi il countdown, mancano solo 20 giorni per tornare finalmente a seguire le gesta dei campioni della “Reggio BiC” Farmacia Pellicanò, che proveranno anche quest’anno a farci vivere nuove ed ineguagliabili emozioni.