Basket: Reggio Bic al PalaCalafiore contro il Porto Torres

Per la Reggio Bic è il momento della riscossa, sabato tra le mura di casa del Palacalafiore arriverà il Porto Torres.

La sfida di sabato sarà la prima delle tre consecutive tra le mura amiche considerando che la formazione reggina marchiata Farmacia Pellicanò giocherà anche il 18 e il 25 novembre sempre in riva allo stretto.

E’ il momento della riscossa per la formazione di coach Antonio Cugliandro, che proverà con tutte le proprie forze a portare a casa la prima vittoria stagionale, che potrebbe dare tanto morale, soprattutto dopo le due sconfitte iniziali perse, in condizioni ridotte a cospetto di due “corazzate” come Cantù e Santo Stefano.

“Sicuramente da sabato inizia la nostra vera stagione ad essere sinceri – ha commentato coach Cugliandro – di certo la nostra squadra non può ambire alla vittoria finale, ma sicuramente ad arrivare ai playoff, che vuol dire salvezza. Sabato sarà una partita comunque difficile, poiché Porto Torres è una squadra molto esperta, contro la quale noi non abbiamo mai vinto in questi anni di serie A – ha proseguito Cugliandro – cercheremo la vittoria, anche per poter finalmente sfatare questo tabù, ma soprattutto una vittoria che possa portare il primo passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo”.

La gara dunque sarà trasmessa sul nostro canale YouTube a partire dalle ore 15:30 e in differita sulla nostra tv ufficiale Rtv.

Appuntamento a sabato al Palacalafiore dove si prospetta una gara ricca di spettacolo.