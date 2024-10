Basket: altra riconferma in casa Reggio Bic, è Pongsakorn Sripirom

Arriva ancora una riconferma per il sodalizio reggino. Si tratta di Pongsakorn Sripirom, ma conosciuto da tutti “Baz”.

Sripirom ormai è un reggino di adozione, arrivato già a Reggio Calabria da tre anni, si appresterà a disputare un altra stagione in maglia bianco amaranto.

L’atleta tailandese non sarà affiancato dal suo connazionale Pimkorn “Sod”, che, come già annunciato, per motivi personali, rimarrà in patria.

“Baz” andrà ad aggregarsi agli innesti e riconferme annunciati in precedenza, alcuni con i quali lo scorso anno ha raggiunto un traguardo importante per la Reggio Bic, ovvero l’ingresso ai playoff.

“La scorsa stagione abbiamo fatto bene, il raggiungimento dei playoff è stata una bella soddisfazione sia per me che per la società – ha affermato – abbiamo tutte le carte in regola per poterci ripetere in questa stagione e poter centrare l’obiettivo principale che è la salvezza tranquilla, ma sento che potremmo fare un back to back conquistando l’accesso ai playoff. Sono contento di rimanere a Reggio, sto molto bene qui. E’ una città tranquilla e mi piace molto la gente, e la società mi fa sentire come a casa – ha concluso – non potevo che dire di si e rimanere insieme alla famiglia della Reggio Bic“.