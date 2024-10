Basket: Reggio Bic, al via la nuova stagione con il raduno

Impegni precampionato cruciali per preparare al meglio l'inizio del campionato

La stagione 2024/25 della Reggio Bic è ufficialmente iniziata con il raduno presso il “nuovo” Palacalafiore, che sarà, come sempre, la casa della squadra per tutta l’annata sportiva.

Oltre ai giocatori, presenti lo staff tecnico e dirigenziale, con coach Antonio Cugliandro che ha delineato gli obiettivi stagionali con un discorso introduttivo. La nuova formula del girone unico promette che possa essere una stagione più competitiva rispetto a quella precedente, terminata con la partecipazione al Playoff scudetto.

Il calendario della Reggio Bic si prospetta fitto fin da subito. La squadra si prepara a partire per Sofia, Bulgaria, dove parteciperà al prestigioso Torneo internazionale “Sofia Balkan” dal 21 al 22 settembre, un evento che vedrà la partecipazione di formazioni di spicco da Turchia, Grecia, Gran Bretagna, Bosnia e, ovviamente, la Bulgaria. Successivamente, la squadra tornerà in Italia per partecipare al Memorial D’Anna, che si svolgerà il 28 e 29 settembre a Gambarie d’Aspromonte.

Questi impegni pre-campionato sono cruciali per preparare al meglio l’inizio del campionato, che vedrà la Reggio Bic affrontare Cantù nella prima partita in trasferta.