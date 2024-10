Basket – Reggio si tinge d’azzurro. Al Palacalafiore i tecnici della Nazionale

La “Giornata Azzurra” fa tappa in Calabria. Martedì 29 gennaio 2019 al PalaCalafiore di Reggio Calabria full immersion e pomeriggio di basket per tutti gli appassionati.

Lo staff azzurro ritorna in Calabria per visionare, monitorare, consigliare ed interagire con i giovani atleti del basket regionale e con i rispettivi staff tecnici.

I lavori inizieranno alle ore 15 sotto gli occhi attenti di Andrea Capobianco, Matteo Panichi e Maurizio Cremonini.

Il trio azzurro terrà un clinic di aggiornamento integrato per allenatori, preparatori ed istruttori minibasket dal titolo “costruzione di sistema offensivo coerente con il percorso formativo”.

Per tutti e tre i rappresentanti si tratta di un ritorno al PalaCalafiore:

È responsabile del settore squadre nazionali giovanili, assistant coach part-time della Nazionale maggiore e da settembre 2015 al 2017 è stato allenatore della nazionale femminile di basket dopo una lunga carriera da Coach in giro per l’Italia. Con i colori azzurri ha vinto l’importante e blasonato torneo Albert Schweitzer Tournament, anche conosciuto come Torneo di Mannheim.