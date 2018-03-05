Buona la prima per coach Ragusa: i lametini dominano al PalaPulerà e consolidano il primato del campionato

Buona la prima sulla panchina giallo blu per coach Ragusa. Impatto ottimo per i lametini che concedono solo 7 punti nei primi 10’ agli ospiti chiudendo il primo parziale sul 20-7. Villa trova il canestro solo grazie alle giocate di Vazzana. Monier & co. Invece mostrano una faccia completamente nuova, nonostante qualche sbavatura e qualche incomprensione.

Partita mai in discussione e vittoria che consolida il primato dei lametini. Coach Ragusa schiera Monier, Marisi, Rubino, Gaetano, Faranna. Risponde D’Agostino con Meduri, Scordino, Vinci, Vazzana e Barreca. Dopo un’avvio firmato da Marisi e Faranna, Lamezia vola subito avanti chiudendo di fatto subito il match.

In casa Villa solo Vazzana riesce a trovare il canestro nei primi 10’. Il secondo quarto si apre con due bombe di Lazzarotti e il primo canestro per l’esordiente Fabio Cuccarese neo arrivato. Monier spinge tutti i possessi trovando sempre la via del canestro nei primi 10’’. Vinci cerca di mantenere a galla gli ospiti che chiudono sotto di 21 lunghezze all’intervallo lungo. Lamezia continua a giocare, cercando i nuovi automatismi.

Villa fatica a trovare la strada del canestro chiudendo anche il terzo quarto sotto la doppia cifra. Forbice che si allarga tra le due formazioni che chiudono il terzo periodo sul 63-31. Ultimi dieci minuti di pura accademia per i lametini, con Ragusa jr e Gaetano protagonisti. Villa alza definitivamente bandiera bianca schierando le seconde linee. Finale dal PalaPulerà Lamezia batte Villa 86-45.