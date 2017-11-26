Basket in rosa in moto
Riparte l'attività giovanile femminile del basket calabrese: primo raduno al PalaBotteghelle con le ragazze del 2003 sotto la guida di Modaffari e Nicosia
26 Novembre 2017 - 16:47 | di Vincenzo Comi
L’attività giovanile femminile riprende il suo percorso.
La Calabria del basket in rosa, forte dell’incarico del nuovo Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi da il via al nuovo ciclo di allenamenti per le ragazze del basket regionale: l’inizio dei lavori è stato nella mattina di domenica 26 novembre 2017 al PalaBotteghelle.
Numeri minimi ma grande voglia di riemergere sotto la guida della dirigente del Comitato Regionale Fip Teresa Nicosia e del Coach Massimiliano Modaffari.
Al primo raduno hanno partecipato Gio&Gio palmi, Kleos Lazzaro, Cono Basket Bovalino, EutimoLocri, Nuovo Basket Soccorso e Jumping con le 2003 della regione in campo.
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