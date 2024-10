Basket – Un giovane per il Lamezia. Piccinini: ‘Società emergente, pubblico caloroso’

Linea green per il Basketball Lamezia. E’ Edoardo Piccinini il primo giovane alla corte di coach Ragusa. Playmaker di 190 cm per 76kg, Edoardo è cresciuto nel settore giovanile della Benacquista Latina, con cui ha fatto tutta la trafila. Nell’ultima stagione ha collezionato numeri di tutto rispetto con la maglia del Teramo basket in Serie B. 2.4 punti in poco più di 13 minuti di utilizzo con 2 rimbalzi e 1 assist. Nella stagione 2016/17 ha disputato il campionato di C gold con la maglia dell’Anzio collezionando 6.7 punti di media in 19 partite giocate. Play ordinato dalle ottime capacità atletiche e un buon tiro da 3, andrà a potenziare un settore in continua evoluzione in casa Basketball Lamezia.

“Sono contento di aver scelto Lamezia Terme perché è una società emergente, con tanta voglia di fare e un pubblico calorosissimo. L’entusiasmo c’è ed esso dovrà accompagnarci per tutto il campionato. Forza Lamezia”