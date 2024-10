Basket – La Viola Supporters Trust si presenta alla città

Una serata per parlare di futuro, di progetto, di sport come vettore sociale per Reggio Calabria

Il circolo del tennis “Rocco Polimeni” si vestirà di neroarancio, venerdì 15 novembre alle 19, in occasione della presentazione della Pallacanestro Viola. Una serata per parlare di futuro, di progetto, di sport come vettore sociale per la città. All’incontro saranno presenti la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale, oltre naturalmente al padrone di casa, il presidente del “Polimeni” Igino Postorino.

Tutti i tifosi sono invitati a partecipare!

*Foto di Davide Iurato