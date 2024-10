Basket, Viola-Vicenza: tifosi fuori, mancano i Vigili del Fuoco

Pallacanestro Viola-Vicenza, match programmato per le ore 17 di oggi. Arrivano i tifosi, acquistano i biglietti ed entrano al PalaCalafiore. Qualche minuto dopo vengono invitati ad uscire perchè sul posto non sono presenti i Vigili del Fuoco per poter dare il via regolare a poter assistere al match. La società sostiene di avere inviato una pec come da procedura, fatto sta che erano tutti presenti tranne loro. Si decide per le porte chiuse e la partita che si gioca davanti ai soli giornalisti, tifosi fuori. Incredibile.

