Viola: tifosi fuori dal PalaCalafiore. Le precisazioni del club neroarancio

“A seguito della vicenda relativa alla mancata presenza dei Vigili del Fuoco al PalaCalafiore durante il match odierno dei neroarancio vs la Pallacanestro Vicenza, posto che l’assenza del servizio in questione impediva al pubblico già presente la visione della partita, si specifica quanto segue:

– a causa di problematiche legate all’accesso all’impianto, appreso di poter giocare il match solo nella tarda mattinata di sabato 15, la società ha fatto come prassi, regolare richiesta a Questura, Croce Rossa e Vigili del Fuoco tramite pec.

La Questura ha presenziato alla gara e stesso dicasi per la Croce Rossa, mentre si attendeva l’arrivo dei Vigili del Fuoco dai quali non è pervenuta alcuna comunicazione prima dell’inizio del match.

La società si scusa con i presenti per il disguido non causato dalla propria volontà, in caso contrario avrebbe certamente provveduto a comunicarlo per poter evitare disagi ai propri tifosi e a quelli ospiti”.

fonte: pallacanestroviola.it