Basket e Volley: Palacalafiore senza acqua, a rischio anche le partite di campionato

Con una pec inviata all’Ufficio Sport di Reggio Calabria, il presidente della FIP Calabria Paolo Surace, ha segnalato un nuovo disagio riguardante la struttura del Palacalafiore da qualche giorno in totale assenza di acqua. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per capire meglio la situazione: “Ho segnalato agli uffici competenti il problema, non c’è acqua negli spogliatoi. Mi è stato riferito che esiste una perdita nella condotta non ancora identificata e per evitare ulteriore danni, per esempio anche al parquet, si è deciso di chiudere completamente l’intero apparato idrico. Ad oggi non ho alcuna risposta in merito ai tempi di intervento e questo mi preoccupa moltissimo in vista di quelli che sono gli impegni delle squadre di basket e non solo in questo fine settimana. Sabato c’è un incontro importantissimo valevole per i play off tra la Bic Reggio Calabria e i campioni d’Italia del Giulianova. Nella stessa giornata la Domotek Volley torna a giocare in casa per il match di campionato e domenica tocca alla Viola. Capite bene che insieme a quelle che sono le difficoltà per gli atleti in questi giorni a non poter fare la doccia dopo gli allenamenti, si aggiungono anche i rischi per forti ammende o addirittura l’impossibilità a iniziare l’incontro. Spero si intervenga tempestivamente per risolvere il problema“.