Basketball Lamezia, migliora la condizione dei giallo blu

Buone indicazioni dall’ amichevole giocata questa sera allo Sparti di Lamezia terme. Ospite la formazione di serie B della Planet Basket Catanzaro che ha subito un impatto forte sul match portandosi avanti nei primi sei minuti di gioco.

Lamezia è macchinosa, ancora in fase di preparazione intensa e con poca pallacanestro giocata e fatica a trovare la via della retina. Il primo periodo finisce con 10 punti di distacco in favore degli ospiti.

Nel secondo parziale il veterano rubino,tra i migliori del match, suona la carica e apre il break in favore dei padroni di casa che recuperano fino al 32-38 con cui si va al riposo. Il trend positivo dei giallo blu continua anche nel terzo periodo e culmina nel sorpasso sulla sirena che porta le due squadre agli ultimi 10′ di gioco. 48-46 per i lametini.

L’ultimo quarto è tutto a favore degli ospiti che recuperano il piccolo scarto e chiudono i conti sul 70-63.

Sabato i lametino scenderanno nuovamente in campo sul parquet del Basket School Messina A.Dil..