Basketball Lamezia, petizione dei tifosi

Di seguito il comunicato della Basketball Lamezia – Noi #Lbfans, in qualità di tifosi della squadra Basketball Lamezia, siamo venuti a conoscenza del cambio d’ orario delle partite casalinghe.

Alla luce di questo, il gruppo organizzato #LBfans, si fà promotore di una petizione popolare per chiedere all’Amministrazione Comunale di dare seguito con la massima urgenza alle richieste delle squadre TUTTE all’ottenimento dell’omologazione di due IMPIANTI comunali.

A causa di un solo impianto ed alla regola di scelta d’orario, il nostro movimento sportivo andrà a perdere la metà (se non più) degli spettatori che hanno ripreso ad affollare lo sparti dopo anni di BUIO TOTALE. Chiediamo quindi, l’adeguamento del nostro orario come da anno passato che sia al palasparti o al palagatti (da omologare). Confidiamo in un vostro aiuto, ed in un aiuto della popolazione “TUTTA” che ama questo sport.

E’ possibile firmare questa petizione in questi punti ritrovo: