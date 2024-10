Dopo la batosta di Catania, il tweet di incoraggiamento di Luca Gallo

Amarezza e delusione. Perchè quando si esce da una competizione, a caldo, sono quelle le sensazioni che si provano. L’insieme di situazioni vissute negli ultimi mesi, avevano fatto pensare ad una Reggina in grado di poter recitare il ruolo di mina vagante in questo play off ed invece, dopo il sofferto passaggio del primo turno con il Monopoli, è arrivata la batosta del Massimino e l’eliminazione.

Ma la parte conclusiva della stagione, soprattutto dopo l’arrivo del presidente Gallo, può essere considerata come punto importantissimo di partenza per una programmazione futura di grande prospettiva ed in questo senso abbastanza incoraggiante è il tweet del massimo dirigente di questa mattina: “Da oggi un nuovo inizio. La Reggina è viva. La Reggina non muore mai”. Non c’è da aggiungere altro.

