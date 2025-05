B&b Elegance Room: nel cuore di Reggio apre una struttura hi-tech, con accoglienza smart

Una struttura moderna e tecnologica in centro città, pensata per chi ama viaggiare, senza rinunciare al comfort

Una nuova idea di ospitalità ha trovato casa a Reggio Calabria, in Via Barlaam n° 11, a pochi metri dalla Stazione Centrale e nel pieno centro storico della città. Qui nasce un B&B moderno e tecnologico, pensato per chi viaggia spesso, ma non rinuncia al comfort.

Tre camere matrimoniali con bagno privato, una sala colazioni luminosa e accogliente, e un design curato nei minimi dettagli: il nuovo B&B coniuga la comodità di un alloggio centralissimo con funzionalità smart che migliorano davvero l’esperienza del soggiorno.

La stanza Suite, con una particolare doccia a vista, è perfetta per chi cerca qualcosa di diverso. Ma ciò che rende unica l’intera struttura è la gestione domotica: l’accesso alle camere è controllato da remoto tramite un sistema intelligente, che consente check-in e check-out in autonomia, anche a distanza.

In ogni stanza, l’ospite può gestire illuminazione, climatizzazione e altri comfort direttamente da app. La presenza di condizionatori DAIKIN caldo/freddo garantisce il clima ideale in qualsiasi stagione.

E per chi ha bisogno di restare sempre connesso – per lavoro o per svago – c’è la fibra ottica TIM da 10 Giga (FTTH), una delle connessioni più veloci disponibili sul mercato.

Il nuovo B&B di via Barlaam è la scelta perfetta per chi cerca una base comoda, sicura e tecnologicamente avanzata nel cuore della città. Ideale per viaggiatori, turisti o professionisti, unisce accoglienza familiare e innovazione, a pochi passi dal centro pulsante di Reggio.

Per maggiori informazioni segui la pagina Facebook o contatta il numero 3508406001.