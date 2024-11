Beffata nel finale la Rugby Reggio Calabria

Esordio sfortunato di fronte al proprio pubblico per la Rugby Reggio Calabria, che subisce la meta del sorpasso a pochi minuti dal termine e incassa così la quinta sconfitta consecutiva; il punto di bonus difensivo permette ai gialloneri di risalire a -15 in classifica, i quattro punti conquistati dal Benevento proiettano invece i sanniti sempre più al comando del girone 4. Dirige l’incontro il Sig. Schilirò della sezione di Catania. Il primo quarto di gara è tutto di marca reggina e al primo affondo arrivano i primi punti con Mitchell che centra i pali dalla piazzola; la stessa apertura potrebbe bissare dopo pochi minuti ma il calcio non è preciso e si resta sul 3-0; l’inizio veemente e il miglior approccio della formazione di casa si manifestano in una difesa aggressiva sui punti d’incontro e in una costante pressione sugli avversari che porta i suoi frutti: a pagare è il centro Casillo che commette il terzo tenuto a terra per i sanniti e viene punito con il cartellino giallo. La Rugby Reggio sfrutta la superiorità numerica e trova subito la marcatura pesante: rimessa laterale al limite dei 22, ovale al largo sulla sinistra a tutto campo, punto d’incontro, gioco nuovamente aperto sulla destra, avanzamento, poi Blandino serve Gattuso che si invola lungo linea e va in meta; Mitchell manca la trasformazione, parziale di 8-0. Il Benevento non ci sta e si porta in avanti, ma la difesa giallonera è solida e non si fa sorprendere, i reggini respingono gli attacchi e non cedono in mischia chiusa sui propri cinque metri; nel finale è ancora il XV di casa ad essere protagonista: ennesimo pallone recuperato in ruck, possesso nei 22 avversari ma l’ovale è perso in avanti, poi da una rimessa a centrocampo il pack forma una maul che avanza prepotentemente fino ai 22 metri biancocelesti, vantaggio e gioco aperto, altro fallo degli ospiti e calcio di punizione: da posizione favorevole Mitchell non centra però i pali e si va al riposo sul risultato di 8-0.

In avvio di ripresa due falli dei reggini consentono ai campani di guadagnare una touche a cinque metri, la maul che ne nasce viene contrastata bene e portata a terra, ma l’ovale viene giocato veloce in mezzo al campo e con un gran guizzo l’estremo Altieri sfugge a un paio di placcaggi e va in meta sotto i pali; Pascucci trasforma, 8-7 il parziale. Nelle successive fasi di gioco a viso aperto ad avere la meglio è però nuovamente la Rugby Reggio: da un possesso a centrocampo i gialloneri spostano il gioco sulla sinistra, ovale per Cutrupi che serve Salayman che si libera del primo placcatore e sfrutta tutto il suo fisico per liberarsi di altri due avversari e involarsi in meta; la trasformazione di Mitchell da posizione angolata è corta di un soffio, il tabellino segna 13-7. L’indisciplina e il nervosismo dei sanniti portano l’incontro a quello che potrebbe essere un punto di svolta: a distanza di un paio di minuti il mediano di mischia Botticella e il flanker Giangregorio vengono puniti con due gialli per aver colpito volontariamente gli avversari a gioco fermo, nella seconda occasione i padroni di casa non piazzano dalla distanza e vanno in rimessa laterale per sfruttare la doppia superiorità numerica, ma l’azione sfuma per un velo; il quarto cartellino giallo di giornata viene poi comminato all’indirizzo del reggino Masuero, che placca al collo un avversario e finisce anche lui in panca puniti; il gioco è ora rotto, la stanchezza sia fisica che mentale comincia ad essere accusata e a pagare il prezzo più alto è il XV di coach Huygen, che nel finale viene pesantemente punito in quello che è solo il secondo momento di cedimento nella ripresa, e forse nell’intera gara: da un turnover nei 22 gialloneri, la piattaforma d’attacco sannita trova lo spazio sulla sinistra per aggirare i reggini, Casillo sfugge agli ultimi tentativi di placcaggio, entra in area di meta e si accentra i più possibile prima di schiacciare l’ovale a terra per favorire la trasformazione che potrebbe valere il sorpasso; Pascucci ringrazia, le sue gambe non tremano e l’ovale centra l’H: Benevento per la prima volta in vantaggio, +1 a una manciata di minuti dal termine. La Rugby Reggio accusa il colpo e non riesce a costruire l’occasione per provare il controsorpasso e tornare davanti, così al fischio finale dell’arbitro il tabellino segna Reggio Calabria 13 – Benevento 14.