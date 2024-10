Belardi: “Vi dico perchè ho lasciato la Reggina. Incontrerò Iiriti.”

Dichiarazioni di una certa importanza quelle rilasciate da Emanuele Belardi riguardo l’interruzione del rapporto con la Reggina nonostante un contratto triennale:

La prima cosa che voglio dire è che le mie dimissioni non hanno nulla a che fare con l’aspetto economico, anche perchè non avrei ovviamente lasciato un contratto triennale. C’era grande entusiasmo la scorsa estate, poi con il passare del tempo promesse non mantenute e mancanza di rispetto dei ruoli mi hanno spinto a fare questa scelta, ho una dignità e non scendo a compromessi. C’è stato un momento in cui successivamente sono stato convocato da Taibi e Branca per rimettere le cose a posto, ma nel momento in cui ci si confrontava, la società annunciava il nuovo allenatore della Berretti. Capite bene che non vi era alcun presupposto per poter continuare. Ho avuto un confronto con il presidente Praticò e delle tante cose che gli ho riferito lui non ne era al corrente.