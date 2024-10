Reggina: Cosenza si, Cosenza no. Parla il DS Taibi

Notizie contrastanti riguardo la possibilità o meno di avere Ciccio Cosenza nuovamente alla Reggina. C’è chi da il passaggio per fatto, chi invece, compreso il suo procuratore, parla di una rinuncia sofferta da parte dello stesso calciatore per motivi familiari.

Per evitare qualsiasi dubbio, noi di City Now Sport abbiamo interpellato il DS Massimo Taibi il quale ha confermato il no al trasferimento, almeno per il momento:

“Non vuole lasciare Lecce in questo momento, adesso è quasi impossibile che possa arrivare”

L’offerta della società amaranto era importante, ma non è servita a convincere il difensore che, come detto, pur avendo il cuore a Reggio Calabria, è costretto a dire no. Ripetiamo.. per il momento.