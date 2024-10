Reggina, entusiasmo alle stelle, i dati dei nuovi abbonati. Le iniziative per il derby

L’entusiasmo non si placa, anzi è un crescendo quotidiano. La tifoseria è totalmente coinvolta dal progetto Gallo e le testimonianze arrivano giorno dopo giorno con la Reggina che è tornata ad essere al centro di ogni discussione ed una campagna abbonamenti che continua la sua escalation e si avvicina a quota 1000. Ovviamente in aggiunta quelle che sono già le tessere sottoscritte la scorsa estate per un totale di 2500. Ci sarà tempo fino a giovedi, dopo quella data la chiusura sarà definitiva, per questo motivo sono in tanti in questi giorni a recarsi presso la segreteria dell’Oreste Granillo, ad assicurarsi quello che è diventato il “prezioso” abbonamento.

In prossimità di una sfida diventata di cartello, da sempre sentita dalle tifoserie, ma oggi più che mai di grandissima importanza per le ambizioni dichiarate dalla società del presidente Noto per quello che riguarda i giallorossi e quelle annunciate dal massimo dirigente Luca Gallo dal giorno del suo insediamento.

Ci si prepara anche a delle iniziative che la società amaranto intende annunciare a breve, ci arrivano solo indiscrezioni che parlano di idee che verranno proposte ai tifosi per un maggiore coinvolgimento ed una grande partecipazione. L’obiettivo, oltre a quello del campo che è la vittoria, sarà riuscire a riempire il Granillo come ai vecchi tempi. Ci sono tutti i presupposti.

