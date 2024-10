Belardi: ‘Sono pronto. Nel mio staff un ex calciatore della Reggina’

L’ennesimo ritorno di Emanuele Belardi, questa volta non da protagonista in campo ma da responsabile del settore giovanile. Idee chiare e progetto già iniziato:

“Ogni due o tre anni ci si rivede. Ringrazio la società per questa opportunità, ringrazio Max per le belle parole spese nei miei confronti e ringrazio la stampa per tutto quello che ha detto di me in questo periodo. Ho iniziato già a lavorare, giorno e notte è già una ossessione. Non è facile lavorare per la squadra che hai sempre amato.

Allo stesso tempo questo mi entusiasmo e mi dà ulteriore carica. Spero di individuare le persone giuste da mettere al posto giusto. In anteprima vi posso dire che i primi di luglio presenteremo tutto lo staff del settore giovanile. Prima gli uomini, tutti importanti, quando ci siamo confrontati l’ultimo aspetto discusso è stato quello economico.

Una nuova avventura anche per me, spero di onorare al meglio quella maglia che tutti amiamo così come ho fatto da calciatore. Non si può più lavorare senza un settore giovanile, la crisi economica lo impone e non solo a Reggio Calabria. Formare giovani validi da portare in prima squadra, passaggio fondamentale.

La prima squadra porta serenità e quindi i risultati della prima squadra possono aiutare. Nello staff del settore giovanile ci sarà un ex calciatore della Reggina, un volto nuovo.”