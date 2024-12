Belcastro si accende con ‘Natale nel Borgo delle Favole’

Belcastro, incantevole borgo della Calabria, sarà protagonista di un evento unico e magico, “Natale nel Borgo delle Favole”: il paese si trasformerà in un luogo da fiaba, dove tradizione, gusto e spettacolo si incontrano. Le luci natalizie illumineranno le vie del borgo, esaltando l’atmosfera delle antiche tradizioni.

Il legame con il territorio e l’identità del borgo

Come abitante di Belcastro, sono profondamente felice che il mio paese ospiti un evento di tale portata. “Natale nel Borgo delle Favole” non è solo una festa: è un’occasione per valorizzare il nostro territorio, attirando persone da tutti i paesi vicini. È un modo per mostrare la nostra identità, le nostre radici e la bellezza che custodiamo.

Il legame con il mio paese: un’intima riflessione

Belcastro non è solo un luogo fisico per me, ma un’idea viva, un rifugio dell’anima. Anche se non ci vado ogni giorno, il paese mi accoglie sempre con il profumo delle sue pietre antiche, l’odore inconfondibile della terra dopo la pioggia e quel vento gentile che sembra raccontarmi storie mai dimenticate.

C’è un’idea che mi accompagna: un paese non ti lascia mai, nemmeno quando te ne allontani. È assurdo e meraviglioso allo stesso tempo come Belcastro, con la sua semplicità, sappia essere una casa anche da lontano. Quando ritorno, non c’è mai dramma o peso per il distacco, solo una gioia sottile, come se il tempo non fosse passato.

Emozioni, radici e appartenenza

In ogni vicolo si nasconde un frammento della mia identità. Ogni strada, ogni angolo, è un promemoria del fatto che la felicità si trova nelle piccole cose: nel tintinnio dei passi sulle pietre, nel sorriso sincero di chi ti saluta, in un tramonto che colora il paese di arancio e oro.

“Ci sono luoghi che non ti chiedono nulla eppure ti danno tutto. Luoghi che respirano con te, che ti ascoltano in silenzio. Tornare è come immergersi in una pace ultraterrena, un abbraccio che non ha mai smesso di stringerti.”

Amo Belcastro non solo per i ricordi o per le persone che vi abitano, ma per quello che mi fa sentire ogni volta che ci sono. È una serenità che non si può spiegare, un senso di appartenenza che ti rende grato per ogni giorno, anche i più semplici.

E così, in un evento come Natale nel Borgo delle Favole, vedo non solo una festa, ma un dono: la possibilità di celebrare un amore senza tempo per un luogo che, come un vecchio amico, è sempre lì, pronto a riaccoglierti a braccia aperte.

di Claudio Maria Ciacci