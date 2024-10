Bellomo: ‘Non sarei mai andato via. Io come Cozza? Mi piace’

In attesa del Consiglio Federale, si continua a parlare di possibili scenari. A “Buongiorno Reggina” è ospite il centrocampista Nicola Bellomo: “Ci manca tutto, per uno abituato ad allenarsi ogni giorno, lo spogliatoio, tutti quei momenti che fanno parte della vita di un calciatore. Una situazione veramente strana.

Personalmente vorrei tornare a giocare, ma se questo per la nostra categoria non è possibile, che inizi la serie A, sarebbe un primo segnale di un qualcosa che speriamo di lasciarci alle spalle. Come Reggina vogliamo portare a termine il nostro meraviglioso percorso, se questo non dovesse accadere è giusto che ci riconoscano la promozione, spero si decida il prima possibile.

Per la quarta promozione sarebbe meglio fare gli spareggi. La differenza di gare giocate crea polemiche, un play off potrebbe ridurre a zero le discussioni. Tra l’altro sarebbe ridotto, visto che in tanti hanno votato per non disputarli.

Toscano sin dal primo giorno con me è stato chiaro. In giro circolavano notizie riguardo una mia cessione, ma società e tecnico non mi hanno mai detto nulla. Tra l’altro non lo avrei mai fatto, io voglio portare a termine il mio compito e sapete tutti di cosa parlo. La mia partita più bella? Sicuramente con il Catanzaro.

Il giorno che non mi vedrete innervosirmi con avversari ed arbitri, sarà quello del mio ritiro, sono così. Il paragone con Ciccio Cozza mi fa piacere. Lui ha fatto la storia alla Reggina, l’ho conosciuto è una bravissima persona”.